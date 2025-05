Seleção Brasileira feminina enfrenta Peru no sub-17; veja onde assistir

A Seleção Feminina começa sua jornada no Sul-Americano Sub-17 nesta quinta-feira (1°), contra o Peru. As equipes se enfrentam às 20h (horário de MS), no Estádio Francisco Rivera Escobar, em Palmira, na Colômbia, com transmissão ao vivo no SporTV.

O Brasil vai em busca do sexto título do Sul-Americano Feminino Sub-17. A equipe foi campeã nos anos de 2010, 2012, 2018, 2022 e 2024, sendo assim a maior e atual vencedora do torneio. A competição classifica também as quatro melhores para a Copa do Mundo, no Marrocos, que será disputada ainda neste ano.

Em entrevista à CBF TV, a goleira Ana Morganti afirmou que deve ser um duelo acirrado, mas que confia no talento do Brasil. “A expectativa é muito boa. Sabemos que não será um jogo fácil, mas vamos focadas para fazer uma boa partida e atingir o resultado que buscamos”, disse.

A técnica Rilany Silva acredita que será um jogo bem disputado, mas aposta em uma estreia positiva para o Brasil.

“A expectativa é ter um jogo muito competitivo. O Peru tem jogadoras muito agressivas, muito verticais quando possível, mas acredito que vamos fazer a estreia que nós imaginamos. Uma estreia com cara do Brasil, competitiva e com qualidade, porque é isso que elas vêm treinando todos os dias”, afirmou.

Na quarta-feira (30), a Amarelinha realizou o último treino antes da primeira partida. Esta foi a segunda atividade em campo no país-sede, mas a preparação teve início no dia 18 de abril, em Guararema (SP).

