Seleção brasileira feminina garante a classificação para a fase final da VNL

Protagonizando a primeira partida na terceira semana da Liga das Nações de Vôlei, a seleção brasileira venceu a Bulgária por 3 sets a 1 na madrugada desta quarta-feira (9), em Chiba, no Japão. Os sets fecharam em 25/21, 27/29, 25/10, 25/17.

O Brasil ocupa atualmente a segunda posição na classificação do torneio, atrás apenas da Polônia, mas pode cair, dependendo dos resultados dos jogos do decorrer do dia.

A equipe comandada pelo técnico José Roberto Guimarães conseguiu oito vitórias em nove jogos e se garantiu na fase final do torneio, que será disputada entre os dias 23 e 27 de julho, na Polônia.

As oito melhores das 18 equipes, na tabela avançam à fase mata-mata, a partir das quartas, na cidade de Ningbo, na China, entre 30 de julho e 3 de agosto. Nesta semana, a seleção brasileira ainda encara França, Polônia e Japão, as donas da casa.

