A Seleção Brasileira enfrenta a Bolívia pela segunda rodada da fase de grupos do Sul-Americano Sub-17 neste domingo (30). A bola rola às 17h30 (horário de MS), no Estádio Olímpico Jaime Morón León, em Cartagena, na Colômbia, com transmissão ao vivo no SporTV. O atacante Dell projetou o próximo duelo da equipe.

“A equipe da Bolívia é um pouco mais forte fisicamente, com a estatura mais alta, mas vamos conseguir nos impor e mostrar nosso jogo. Com fé em Deus vamos sair com os três pontos”, disse.

Na estreia, o Brasil empatou com o Uruguai por 1 a 1, com gol do atacante Ruan Pablo. Já a Bolívia foi derrotada pela Venezuela por 2 a 0. A Amarelinha vai atrás da primeira vitória na competição para buscar a classificação para a semifinal do torneio e a vaga na Copa do Mundo da categoria.

Após enfrentar os bolivianos, a Seleção Brasileira vai encarar a Venezuela, na quinta-feira (3), às 20h (horário de MS), e o Equador no sábado (5), às 17h30 (horário de MS). Todas as partidas acontecem no mesmo estádio (Olímpico Jaime Morón León), em Cartagena.

O Sul-Americano Sub-17 oferece sete vagas para a Copa do Mundo Sub-17, que será disputada no Catar entre os dias 5 e 27 de novembro.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também