SeleÃ§Ã£o de VÃ´lei Sub 18 de MS faz Ãºltimo treino antes de competiÃ§Ã£o no RJ

A Seleção de Vôlei Sub 18 Masculina de Mato Grosso do Sul faz neste fim de semana (03 e 04/03), no Ginásio do Pezão os últimos treinamentos, antes da viagem na segunda feira para Saquarema – RJ, onde irá participar do Campeonato Brasileiro da 1ª Divisão, que acontece no período de 07 a 11 de março.

Participam da competição as seleções do Pernambuco, Rio Grande do Norte, Mato Grosso do Sul, Espírito Santo e Rondônia na Chave “A”, Maranhão, Pará, Ceará, Paraíba e Piauí na Chave “B”. Das dez seleções as três primeiras colocadas sobem para a divisão especial e as três últimas descem para a 2ª. divisão.

A seleção que tem o comando do técnico Prof. Jeferson Matas da Escolinha Pezão será composta pelos seguintes atletas: Levantadores – Caio Yuzo (Escolinha Pezão) e Pedro Mota (Dolor de Andrade), Ponteiros – Luiz Arthur (Escolinha Leomar), Rafael Dorsa (Escolinha Pezão), Guilherme Galvão (Dolor de Andrade) e João Lopes (Escolinha Pezão), Centrais – Isac Echeverria (Calvoso de Ponta Porã), Anthony Kauã (Dolor de Andrade) e Arthur Hildebrant (Escolinha Pezão), Opostos – Rafael Roberto (ADVS Sidrolândia) e Guilherme Lopes (Escolinha Pezão), Líbero – João Borscarski, Assistente Técnico Prof. Genilson Jabes (Escolinha Pezão).

O jogo de estreia da seleção será as 08h30, da próxima terça-feira (07/03), contra o selecionado do Rio Grande do Norte e no mesmo dia às 13h, enfrenta Rondônia.

