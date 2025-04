Seleção feminina de MS não consegue vaga para elite do vôlei

A equipe feminina da Seleção de Mato Grosso do Sul de vôlei bem que tentou, mas não conseguiu garantir a vaga para a divisão de elite do Campeonato Brasileiro de Seleções. Embora amarguem a desclassificação, elas se mantém na primeira divisão.

O resultado negativo diante da equipe de Mato Grosso, no último domingo (20), - derrota por 3 sets a 1, fez com que as atletas sul-mato-grossenses ficassem em quarto lugar no geral e não conseguissem a vaga na Divisão Especial.

A competição foi realizada no Ginásio Iesplan, em Brasília. Na fase de grupos, as meninas de MS estiveram no grupo A e conseguiram bons resultados, com três vitórias e uma derrota.

Mas caíram nas semifinais ao serem derrotadas pela Seleção do Maranhão, a primeira colocada no grupo B.

