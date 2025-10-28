Menu
Esportes

Seleção feminina defende supremacia sobre Itália em novo amistoso

Brasileiras vêm de vitória histórica contra campeã europeia Inglaterra

28 outubro 2025 - 10h38Luiz Vinicius, com informações da Agência Brasil
Brasil tem retrospecto favorável contra italianasBrasil tem retrospecto favorável contra italianas   (Lívia Villas Boas/CBF)

Após a vitória histórica sobre a campeã europeia Inglaterra, o Brasil terá pela frente a seleção eliminada justamente pelas inglesas na semifinal do torneio continental. Nesta terça-feira (28), a seleção feminina de futebol enfrenta a Itália em amistoso no Estádio Ennio Tardini, em Parma, a partir das 13h15 (horário de Brasília).

A delegação verde e amarela chegou à Itália na tarde do último domingo (26). Atletas e comissão técnica desembarcaram em Bolonha e foram de ônibus até Parma, em um trajeto de 100 quilômetros. Na última segunda-feira (27), as brasileiras realizaram, à tarde, o único treino no palco do jogo desta terça.

O técnico Arthur Elias terá de fazer pelo menos uma alteração na equipe. A volante Angelina, expulsa logo aos 21 minutos do primeiro tempo na vitória por 2 a 1 sobre as inglesas, está fora. A capitã deve dar lugar a Ary Borges. A tendência, porém, é que o treinador realize mais trocas e dê oportunidades a outras atletas, principalmente no ataque, setor com mais convocadas (oito).

O histórico de confrontos é favorável às sul-americanas. São oito triunfos do Brasil e um empate. No último embate, em outubro de 2022, a seleção verde e amarela, comandada por Pia Sundhage, ganhou por 1 a 0, na cidade italiana de Gênova, com gol da atacante Adriana. Do atual grupo, três atletas estiveram naquele duelo: Ary Borges, a volante Duda Sampaio e a atacante Bia Zaneratto.

A Itália vive o melhor momento na modalidade em muitos anos. A seleção ocupa o 12º lugar do ranking da Federação Internacional de Futebol (Fifa), colocação mais alta em 13 anos. Com sete convocadas entre as 30 atletas chamadas pelo técnico Andrea Soncin, a Juventus é o time mais representado, com destaque à veterana Cristiana Girelli, atacante de 35 anos e com mais de cem partidas pela Azzurra.

O duelo com o Brasil será apenas o segundo delas desde a Eurocopa. Na sexta-feira (24), a Itália recebeu o Japão no Estádio Giuseppe Sinigaglia, em Como, e empatou por 1 a 1. As anfitriãs até saíram na frente com Giada Greggi, mas a também meia Yui Hasegawa evitou a derrota das asiáticas.

