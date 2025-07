Sem semifinal brasileira: Palmeiras é eliminado da Copa do Mundo de Clubes pelo Chelsea

Na noite desta sexta-feira (4), feriado da Independência dos Estados Unidos, o Chelsea venceu o Palmeiras por 1 a 0 pelas quartas de final da Copa do Mundo de Clubes, em partida realizada no Estádio da Filadélfia.

O confronto foi marcado por um clima de revanche para os torcedores palmeirenses, que ainda lembravam da derrota para os ingleses por 2 a 1 na final do Mundial de 2021.

Desta vez, Cole Palmer, principal nome da equipe londrina, abriu o placar aos 16 minutos do primeiro tempo. A vantagem se manteve até o fim do primeiro tempo.

Destaque da partida, Estevão foi responsável por empatar o placar aos 53 minutos de jogo. A joia de 18 anos do Palmeiras foi vendido ao próprio Chelsea por cerca de 61 milhões de euros.

Outro destaque do jogo foi a presença de Pedro Neto, que era dúvida até momentos antes da partida. O atacante português decidiu atuar mesmo abalado pela morte do seu amigo Diogo Jota, vítima fatal de um acidente de carro na madrugada da última quinta-feira (3), na Espanha.

Mas o herói da classificação do Chelsea foi o goleiro do Palmeiras. Weverton não conseguiu defender o chute de Gusto, e acabou fazendo gol contra. O placar final ficou 2x1, repetindo o placar de 2021.

Com a vitória, o Chelsea avança para as semifinais e enfrentará outro clube brasileiro, o Fluminense, que é o único time do Brasil que segue na competição, que se classificou mais cedo em cima do Al-Hilal.

A partida será realizada na próxima terça-feira (8), às 15h (horário de Mato Grosso do Sul).

Esta será a terceira vez que o clube londrino encontra um time brasileiro nesta edição do Mundial de Clubes. Na fase de grupos, o Chelsea perdeu com o placar de 3 a 1 para o Flamengo, que foi eliminado pelo Bayern de Munique nas oitavas de final da competição.

