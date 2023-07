Semifinais da Copa do Brasil começa com clássico paulista na próxima terça-feira

A CBF divulgou, na terça-feira (18), as datas e horários das semifinais da Copa do Brasil. O início da disputa será na próxima terça-feira (25), no clássico entre Corinthians e São Paulo, às 20h30 (MS), na Neo Química Arena.

Na outra semifinal, o Grêmio enfrenta o Flamengo, na quarta-feira (26), na Arena do Grêmio, às 20h30 (MS).

A definição dos finalistas acontecerá no dia 16 de agosto, quarta-feira. Às 18h30 (MS), São Paulo e Corinthians decidem a vaga, no Morumbi, enquanto que o Maracanã será o palco de Flamengo e Grêmio, às 20h30 (MS).

A ida à final garante aos classificados pelo menos R$ 30 milhões. Em caso de título, a premiação é de R$70 milhões para o campeão.

