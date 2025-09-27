Menu
Esportes

Semifinais da Copa Sul-Americana têm datas e horários definidos; confira

Os confrontos desta fase serão entre Independiente Del Valle x Atlético-MG e Universidad de Chile x Lanús

27 setembro 2025 - 17h53Carla Andréa

A Conmebol anunciou neste sábado (27) as datas e horários das semifinais da Copa Sul-Americana 2025. Os confrontos decisivos serão entre Independiente Del Valle x Atlético-MG e Universidad de Chile x Lanús.

O Atlético-MG, único representante brasileiro na competição, enfrentará o Independiente Del Valle. O jogo de ida será realizado no dia 21 de outubro, uma terça-feira, às 20h30 (horário de Mato Grosso do Sul), em Quito, no Equador.

O confronto de volta acontecerá em 28 de outubro, às 20h30, em Belo Horizonte.

Na outra semifinal, o Universidad de Chile receberá o Lanús em Santiago, no dia 23 de outubro, às 18h (horário de Mato Grosso do Sul). A partida de volta será no dia 30 de outubro, às 18h, na Argentina.

Jogos de ida:

Independiente del Valle x Atlético-MG – 21/10 – 21h30 (horário de Brasília)

Universidad de Chile x Lanús – 23/10 – 19h (horário de Brasília)

Jogos de volta:

Atlético-MG x Independiente del Valle – 28/10 – 21h30

Lanús x Universidad de Chile – 30/10 – 19h (horário de Brasília)

