Serc/UCDB vence Leoas da Serra e garante classificação adiantada para a semifinal

Brenda Leitte, com ge

Vitória e classificação para a semifinal logo na estreia na Supercopa Feminina de Futsal. Assim foi o resultado do jogo para a Serc/UCDB, equipe Sul-mato-grossense que venceu o Leoas da Serra, por 1 a 0, no Ginásio Guanandizão.

O gol saiu aos 15 minutos do segundo tempo, após troca de passes entre Aninha e Gabi, a ex-ala do DEC/Operário chegou com tudo e já anotou o primeiro dela. Aninha ainda foi eleita a melhor jogadora em quadra.

Com o resultado, o Serc assumiu a liderança momentânea do grupo, com três pontos, enquanto Leoas e Stein, depois de empatarem na quarta-feira (3), somam 1 ponto.

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp. Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no IOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também