Esportes

Série B do Campeonato Estadual tem rodada decisiva com três confrontos importantes

Bataguassu e Aquidauana podem garantir acesso à primeira divisão; Maracaju e Comercial buscam manter chances de retorno à Série A

11 outubro 2025 - 14h32Carla Andréa

A Série B do Campeonato Estadual de Futebol entra em uma rodada decisiva neste sábado (11), com três jogos que podem definir o acesso à primeira divisão.

O Bataguassu, líder com 14 pontos, enfrenta o lanterna São Gabriel no Estádio Municipal João de Souza. Uma vitória garante a manutenção da liderança isolada e aproxima a equipe do acesso matemático à Série A.

O árbitro Altair Rodrigues comanda a partida, auxiliado por Eduardo Gonçalves da Cruz e Marcos dos Santos Brito. No primeiro turno, o Bataguassu venceu o São Gabriel por 2 a 0, reforçando o favoritismo na rodada.

No Estádio Loucão, o Maracaju, terceiro colocado com dez pontos, recebe o Taveirópolis, quinto com seis. Para voltar à zona de acesso, o Maracaju precisa vencer e torcer por um tropeço do Aquidauana contra o Comercial.

O jogo será apitado por Augusto César da Silva Marques, com auxílio de Élita Maria da Silva e Josimar Mazzetto de Carvalho.

Às 17h, no Estádio Mário Pinto, o Aquidauana, vice-líder com 11 pontos, encara o Comercial. Uma vitória pode aproximar o time do acesso, enquanto o Comercial precisa do triunfo para continuar sonhando com o retorno à primeira divisão.

O árbitro Paulo Henrique Salmázio será auxiliado por Leandro dos Santos Ruberdo e Renan Faustino Corrêa.

As partidas deste sábado podem definir antecipadamente o acesso de pelo menos uma equipe à Série A.

