Série B do Estadual de MS começa no dia 30 de agosto, anuncia FFMS

Foi divulgada nesta segunda-feira (7), a tabela do Série B do Campeonato Sul-Mato-Grossense, que começa oficialmente no dia 30 de agosto, conforme anunciado pela FFMS (Federação de Futebol de Mato Grosso do Sul).

Os primeiros jogos serão entre o estreante CR Aquidauana contra o EC Taveirópolis, no Estádio Noroeste e a AA Bataguassu recebe o EC Comercial no Estádio João de Souza, ambos às 15h.

A previsão é que a competição termine no começo de novembro, mais especificamente no dia 1°, com três jogos acontecendo simultaneamente. Na ocasião, irão se enfrentar Bataguassu e Taveirópolis; Aquidauana e Maracaju; e São Gabriel contra o Comercial.

Seis clubes, dois de Campo Grande e quatro do interior, ratificaram o interesse de disputar a divisão de acesso que garante vagas aos dois melhores na Série A do próximo ano.

A competição será disputada em pontos corridos, todos contra todos, em turno e returno e campeão e vice vão ocupar as vagas dos rebaixados Coxim AC e Aquidauanense FC na primeira divisão.

