Série B do Estadual define posições no fim do primeiro turno neste fim de semana

A 5ª rodada do Campeonato Sul-Mato-Grossense Série B de futebol masculino promete emoções neste fim de semana, com jogos no sábado (27) e domingo (28).

A rodada marca o encerramento do primeiro turno da competição, que garante acesso aos dois melhores times ao final das 10 rodadas.

Atualmente, Bataguassu e Maracaju dividem a liderança, com 8 pontos cada, seguidos de perto por CRA (7) e Comercial-MS (6).

O São Gabriel, que conquistou sua primeira vitória na rodada passada, soma 3 pontos, enquanto o Taveirópolis segue sem vencer e ocupa a lanterna.

Taveirópolis x Bataguassu

O Taveirópolis tenta conquistar os primeiros pontos diante do líder Bataguassu. A equipe campo-grandense estreia o técnico Silvano Alves, terceiro treinador em apenas cinco rodadas após a saída de Ronildo Rocha.

Do outro lado, o Bataguassu precisa da vitória para garantir a permanência na zona de acesso.

Data e hora: sábado (27), às 15h

Local: Estádio das Moreninhas (Campo Grande)

Transmissão: TV Educativa

Maracaju x CRA

No domingo (28), o Maracaju defende a posição no G-2 contra o CRA, em confronto direto. O time de Aquidauana aposta no atacante Walter como referência e pode reassumir a liderança em caso de vitória.

Data e hora: domingo (28), às 15h

Local: Estádio Loucão (Maracaju)

Transmissão: MAC TV

Comercial-MS x São Gabriel

Fechando a rodada, o Comercial recebe o São Gabriel nas Moreninhas. O colorado pode até assumir a liderança dependendo da combinação de resultados, enquanto o São Gabriel busca se aproximar da zona de acesso.

Data e hora: domingo (28), às 16h

Local: Estádio das Moreninhas (Campo Grande)

Transmissão: sem transmissão por imagens

