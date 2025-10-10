Menu
Série B do Sul-Mato-Grossense chega à 7ª rodada com Bataguassu e CRA na liderança

Três rodadas antes do fim, disputa pelo acesso à elite do futebol estadual segue acirrada

10 outubro 2025 - 14h22Carla Andréa

A 7ª rodada do Campeonato Sul-Mato-Grossense Série B de Futebol Masculino será disputada neste sábado (11), e promete movimentar a reta final da competição.

Restando apenas três rodadas para o encerramento, a briga pelas duas vagas de acesso à elite estadual segue acirrada, com Bataguassu e CRA na liderança da tabela.

Na classificação atual, o Bataguassu lidera com 14 pontos, seguido do CRA com 11, Maracaju com 10, Comercial-MS com 9 (em sete jogos), Taveirópolis com 6 (em oito partidas) e São Gabriel, lanterna, com 4 pontos. Os dois primeiros colocados ao fim da 10ª rodada garantem o acesso à Série A de 2026.

Durante a semana, o Taveirópolis venceu o Comercial-MS por 2 a 1, no Estádio das Moreninhas, em Campo Grande, resultado que complicou a situação do Colorado, que acumula duas derrotas seguidas.

Bataguassu x São Gabriel
O líder Bataguassu pode encaminhar o acesso caso vença o São Gabriel em casa. A equipe conta com o artilheiro do campeonato, Caio Vidal, e o experiente Marquinhos Cambalhota como destaques. Já o São Gabriel, com apenas quatro pontos, tem chances remotas de subir.
Data e hora: sábado (11), às 15h
Local: Estádio João de Souza (Bataguassu)
Transmissão: Bataguassu TV (YouTube)

Maracaju x Taveirópolis
O Maracaju tenta se reerguer com o novo técnico português João Carlos, apresentado nesta semana. O time enfrenta o Taveirópolis no Estádio Loucão. A equipe de Campo Grande, sem chances de acesso, vem embalada pela vitória sobre o Comercial-MS.
Data e hora: sábado (11), às 15h
Local: Estádio Loucão (Maracaju)
Transmissão: MAC TV (YouTube)

CRA x Comercial-MS
Fechando a rodada, o CRA enfrenta o Comercial-MS no Estádio das Moreninhas, em Campo Grande. O time de Walter busca a vitória para se manter no G-2 e pode até assumir a liderança caso o Bataguassu tropece. Já o Colorado, agora sob comando de Sabatine após a saída do técnico Tiago Batizoco, precisa vencer para seguir com chances de acesso.
Data e hora: sábado (11), às 16h
Local: Estádio das Moreninhas (Campo Grande)
Transmissão: CRA TV (YouTube)

