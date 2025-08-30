Menu
Série B do Sul-Mato-Grossense começa neste fim de semana com três jogos

Partidas serão em Bataguassu, Aquidauana e Maracaju neste sábado e domingo

30 agosto 2025 - 10h33
Estádio João de SouzaEstádio João de Souza   (Guilherme Leão)

A bola vai rolar neste fim de semana para o Campeonato Sul-Mato-Grossense Série B de futebol masculino. A competição, que garante duas vagas na elite estadual de 2026, terá três partidas na abertura da 1ª rodada, com jogos em Bataguassu, Aquidauana e Maracaju.

O torneio começa neste sábado (30) e se estende até 1º de novembro.

O primeiro confronto será em Bataguassu, onde a equipe da casa enfrenta o Comercial-MS, às 15h, no Estádio João de Souza. Os ingressos custam R$ 10 e a transmissão será pelo canal do Bataguassu no YouTube.

A arbitragem ficará a cargo de Raphael de Souza Cosmo, auxiliado por Leandro dos Santos Ruberdo e Fabiana Nunes Fabrão.

Na sequência, às 17h, o CRA estreia no futebol profissional contra o Taveirópolis, no Estádio Noroeste, em Aquidauana. O duelo marca também o retorno do Taveirópolis após 20 anos fora da competição.

Os ingressos custam R$ 20 e o jogo será transmitido no YouTube do clube. O árbitro designado é Everton Moreira Prates, auxiliado por Claudio Henrique Pereira Verão e Alan Bittencourt Cano Rodrigues.

Fechando a rodada, no domingo (31), o Maracaju recebe o São Gabriel, às 15h, no Estádio Loucão. A entrada custa R$ 20 e a partida terá transmissão pela Mac TV no YouTube.

A arbitragem será conduzida por Kleber Jose Pereira Ximenes, com assistência de Luiz Fernando Viegas Colete e Luiz Felipe de Oliveira.

