Sérvia assume Fortaleza BC e será primeira técnica da história da liga brasileira de basquete

O Fortaleza Basquete Cearense (Fortaleza BC) anunciou, nesta quinta-feira (18), a contratação da sérvia-australiana Jelena Todorovic como técnica principal da equipe para a temporada 2025/2026 do Novo Basquete Brasil (NBB).

Ela será a primeira mulher a comandar uma equipe profissional masculina na história da liga, além de se tornar a segunda técnica mais jovem a assumir o posto, aos 31 anos, ficando atrás apenas de Gustavo de Conti, que estreou no Paulistano aos 30.

“Esse será o quarto continente em que serei técnica principal. Vim da Sérvia, onde o basquete é uma religião. Vejo isso também no Brasil, um país apaixonado pelo esporte. Estarei aqui com 110% da minha energia, amor e paixão”, afirmou Jelena.

Ex-jogadora do Estrela Vermelha de Belgrado, Jelena começou cedo sua carreira como treinadora e construiu uma trajetória internacional de respeito.

Foi assistente técnica do Orlando Magic durante o lockout da NBA em 2011 e passou oito anos no Adelaide 36ers, equipe da liga australiana.

Também atuou como assistente na seleção feminina da Sérvia no Mundial de 2022, na seleção masculina da Grécia e no Fenerbahce, da Euroleague.

Além da experiência em quadra, Jelena acumula passagens por programas de capacitação em grandes clubes da Europa, como Real Madrid, Zalgiris, Bayern de Munique e Panathinaikos, e trabalhou no desenvolvimento individual de atletas como Patty Mills, Josh Giddey, Nick Calathes e os irmãos Antetokounmpo.

De acordo com Thális Braga, presidente do Fortaleza BC, a escolha de Jelena também se deve à sua expertise em desenvolvimento individual.

“Sua capacidade de aprimorar atletas técnica e taticamente, especialmente os mais jovens, será essencial para o perfil do elenco e filosofia que queremos implantar nesta temporada”, destacou.

Jelena também é conhecida por seu engajamento fora das quadras: ocupou cargos de gestão como gerente de operações da Euroleague Head Coaches Board e da Indigenous Basketball Australia, liderada por Patty Mills.

Ela possui licenças da FIBA e Euroleague, com especializações em psicologia esportiva, nutrição e prevenção de lesões.

O NBB 2025/2026 está previsto para começar em outubro, ainda sem data definida. Esta será a 14ª participação do Fortaleza BC na elite do basquete nacional.

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também