Sesc abre inscrição para Circuito de Corridas em Campo Grande

O Sesc MS abriu as inscrições para o 'Circuito de Corridas' que acontece no dia 10 de agosto, nos Altos da Avenida Afonso Pena, em Campo Grande, com largada prevista para às 7h.

As vagas são limitadas e o período para garantir um lugar no evento vai até o dia 4 de agosto.

As modalidades contemplam corridas de 5 km e 10 km, caminhada participativa de 5 km, provas infanto-juvenis de 1 a 5 km, além de um espaço kids com atividades lúdicas para crianças de 3 a 8 anos.

Haverá premiação incluindo troféus para os cinco primeiros colocados nas categorias geral, comerciário e por faixa etária - a partir dos 20 anos, seja no masculino e no feminino.

Para se inscrever é simples, basta acessar o site. Os valores variam entre R$ 50,00 e R$ 99,00 + taxa, com descontos para associados da Casa da União e comerciários.

O Sesc MS afirma que o objetivo é incentivar a prática de atividade física em família, promover a saúde e arrecadar doações para o programa Sesc Mesa Brasil, que combate a fome e o desperdício de alimentos.

Além disso, os participantes são convidados a levar, no dia da retirada do kit, 1 kg de alimento não perecível ou 1 litro de leite, como forma voluntária de contribuir com a causa social do evento.

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também