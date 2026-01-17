Menu
Esportes

Sesc MS Vôlei enfrenta o Fluminense neste sábado pela Superliga B

Partida será disputada às 18h30, no ginásio da Funlec, com entrada solidária mediante doação de dois quilos de alimento não perecível

17 janeiro 2026 - 15h10Taynara Menezes
O time sul-mato-grossense vive um bom momento na Superliga B e vem de vitória fora de casa sobre a Apade, de Belém (PA)O time sul-mato-grossense vive um bom momento na Superliga B e vem de vitória fora de casa sobre a Apade, de Belém (PA)   (Foto:Sesc MS Vôlei/AECGV)

O Sesc MS Vôlei/AECGV volta à quadra neste sábado (17) para mais um compromisso pela Superliga B masculina 2025/2026. Representando Mato Grosso do Sul na competição nacional, a equipe enfrenta o Fluminense (RJ), às 18h30, no ginásio da Funlec – Colégio Oswaldo Tognini, em Campo Grande.

O time sul-mato-grossense vive um bom momento na Superliga B e vem de vitória fora de casa sobre a Apade, de Belém (PA). Na temporada de estreia na competição, a equipe já somou pontos importantes, com jogos decididos no tie-break. O adversário carioca também chega embalado, após vencer a Aprov/Chapecó por 3 sets a 0 na última rodada.

A Superliga B reúne 14 equipes de diferentes estados e oferece duas vagas de acesso à Superliga A. Ao fim da fase classificatória, os oito melhores avançam aos playoffs, enquanto quatro clubes serão rebaixados para a Superliga C.

A partida deste sábado terá entrada solidária, com a doação de dois quilos de alimento não perecível, que serão destinados a um projeto social. O acesso do público será pela rua Dr. Eduardo Machado Metelo, lateral do ginásio.

