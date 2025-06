Sinner e Alcaraz duelam na final de Roland Garros 2025 neste domingo; saiba onde assistir

A final masculina de Roland Garros 2025 promete um confronto histórico entre os dois principais nomes do tênis mundial.

Jannik Sinner e Carlos Alcaraz, líderes do ranking da ATP, se enfrentam neste domingo (8), às 9h (horário de Mato Grosso do Sul), na Quadra Philippe-Chatrier, em Paris. A partida será transmitida ao vivo pela ESPN e Disney+.

O torneio francês é o único Grand Slam disputado no saibro e o segundo da temporada.

Sinner, atual número 1 do mundo, chega à decisão embalado por uma impressionante sequência de 20 vitórias consecutivas em Majors, após conquistar o US Open 2024 e o Australian Open 2025.

Na semifinal, o italiano superou Novak Djokovic sem perder sets, e agora busca o seu primeiro título em Roland Garros.

Do outro lado da quadra estará o número 2 do ranking e atual campeão do torneio, o espanhol Carlos Alcaraz. Aos 22 anos, ele tenta defender o título e conquistar seu quinto troféu de Grand Slam.

Nesta temporada, Alcaraz já venceu os Masters 1000 de Monte Carlo e Roma, e soma 21 vitórias e apenas uma derrota no saibro em 2025. Na semifinal, venceu Lorenzo Musetti, que abandonou a partida lesionado no quarto set.

Além do título, Alcaraz pode se tornar o 10º tenista na história a defender um título em Roland Garros, juntando-se a lendas como Rafael Nadal e Gustavo Kuerten.

Retrospecto

O confronto direto entre os dois tenistas já ocorreu 11 vezes, com vantagem para Alcaraz, que soma 7 vitórias contra 4 de Sinner.

O espanhol venceu os últimos quatro encontros, incluindo a final do Masters 1000 de Roma neste ano. A última vitória de Sinner foi em 2023, no ATP 500 de Pequim.

