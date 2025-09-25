Menu
Skatista brasileiro quebra recorde mundial ao descer rampa de 70 metros

Mineirinho transformou prédio em megarrampa

25 setembro 2025 - 18h10
Sandro Dias dropa megarrampa em Porto Alegre Sandro Dias dropa megarrampa em Porto Alegre   (Reuters)

Sandro Dias, o Mineirinho, entrou mais uma vez para a história do skate mundial nesta quinta-feira (25). Aos 50 anos, o skatista paulista quebrou um recorde mundial ao descer de uma altura de 65 metros e, na descida seguinte, 70 metros, na megarrampa construída na fachada do Centro Administrativo Fernando Ferrari (CAFF), em Porto Alegre.

As marcas foram alcançadas na terceira e quarta descida de Mineirinho. Nas duas primeiras, ele já havia descido de 55 metros e 60 metros, progressivamente. O último “drop” ampliou o recorde que já havia sido estabelecido nos 65 metros.

O recorde anterior do skatista havia sido alcançado no dia 7 de setembro, quando desceu uma altura de 64 metros durante os preparativos do evento, ainda não oficializado.

Representantes do Guinness World Records estão em Porto Alegre para certificar o feito. Além do maior drop, Mineirinho também busca o recorde de maior velocidade alcançada em skate padrão, que deve ser confirmado em breve.

O evento, batizado de “Building Drop”, foi promovido pela Red Bull com apoio do Governo do Rio Grande do Sul e transformou o prédio de 21 andares e 85 metros de altura em uma rampa gigantesca, montada na ala norte do edifício.

Desde sua inauguração em 1987, a curva icônica do CAFF alimentava a imaginação de skatistas e porto-alegrenses como cenário perfeito para manobras radicais.

Durante os testes, Mineirinho realizou descidas em plataformas de diferentes alturas, utilizando coletes de mais de 40 kg para simular os efeitos da força G, além de treinar altas velocidades em pistas de asfalto com o apoio de motos, a fim de adaptar-se aos ventos e estabilizar o skate.

Hexacampeão mundial de skate vertical, Mineirinho já havia participado de uma ação semelhante em 2019, ao dropar uma pista montada na Ponte Estaiadinha, em São Paulo.

Como contrapartida pelo uso do espaço público, a Red Bull se comprometeu a construir duas novas pistas de skate em municípios gaúchos, fomentando a prática esportiva na região e garantindo que o legado do evento vá além do espetáculo.

