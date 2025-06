Sob novo comando, Operário enfrenta o Cascavel neste sábado

Na estreia do técnico Raphael Pereira, o Operário Futebol Clube de Mato Grosso do Sul entra em Campo pelo Campeonato Brasileiro Série D em partida contra o Cascavel às 15h (horário de MS), no Estádio Jacques da Luz, em Campo Grande.



Após a saída do bicampeão estadual, professor Leocir Dall’Astra, o novo comandante chega ao Galo trazendo no currículo títulos expressivos e uma trajetória de resultados positivos no futebol paulista.



Aos 46 anos, Raphael Pereira conquistou o bicampeonato da Série A4 do Campeonato Paulista, com os clubes Rio Branco e União Barbarense, sendo eleito o melhor técnico da competição. No comando do União Barbarense, encerrou a temporada invicto, com 7 vitórias e 4 empates, atingindo um impressionante aproveitamento de 75,7%.



Licenciado pela CBF com Licença A, Raphael tem perfil de liderança técnica e formação de grupo, com foco no desempenho coletivo e no desenvolvimento de atletas. Seu auxiliar técnico, Lúcio Borges, também chega para compor a nova comissão e fortalecer a preparação tática e física do elenco.



A partida contra o Cascavel, válida pela 8ª rodada da Série D, estão com ingressos disponíveis de forma antecipada no site ingressosms.com.br ao valor único de R$ 20,00. Para quem preferir, haverá venda presencial na bilheteria do Estádio Jacques da Luz a partir do horário do jogo.



