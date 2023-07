Sorteio dos 'mandos' das semifinais da Copa do Brasil acontece hoje

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF), realiza hoje (17), o sorteio dos mandos de campo dos confrontos da semifinal da Copa do Brasil de 2023.

O evento está marcado para acontecer a partir das 13h, na sede da Confederação Brasileira de Futebol, no Rio de Janeiro e será transmitido ao vivo pela CBF TV no YouTube.

Flamengo superou o Bahia, com o placar agregado de 4 a 1, e agora pega o Grêmio, que passou pelo Bahia nos pênaltis. Do outro lado da chave, o São Paulo passou pelo Palmeiras com duas vitórias (1 x 0 no Morumbi e 2 x 1 no Allianz Parque) e enfrenta o Corinthians.

