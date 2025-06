Sorteio põe Remo no caminho do Operário na Copa do Brasil Feminina

O time feminino do Operário-MS terá um desafio e tanto pela segunda fase da Copa do Brasil, que é encarar o Remo, time da Séria A do Campeonato Brasileiro, no Pará.

O duelo acontece em jogo único, com data a ser definida entre os dias 10 e 12 de junho. Em caso de empate, a disputa segue para os pênaltis.

O sorteio aconteceu nesta segunda-feira (2), realizado pela Confederação Brasileira de Futebol.

Na fase anterior, o time campo-grandense conseguiu a vitória pelo placar de 1 a 0 para cima do Mixto-PB, em João Pessoa.

Caso o Operário avance para a próxima fase, o clube deverá encarar um time da Série A1 do Campeonato Brasileiro.

