SORTEIO - Você nos jogos da Supercopa de Vôlei em Campo Grande

Você não leu errado. O JD1 estará sorteando pares de ingressos para você assistir aos jogos da Supercopa de Vôlei 2025, que acontece nos dias 18 e 19 de outubro, no ginásio Guanandizão, em Campo Grande.

Ao todo, serão 10 pares para você e mais uma pessoa assistirem aos duelos de Osasco x Sesi-Bauru pelo feminino, às 18h, do dia 18 de outubro e Sada Cruzeiro x Minas pelo masculino, às 20h, do dia 19.

"Ah, mas JD1, como faço para participar?" É muito simples nobres leitores. Vem com a gente que explicamos passo a passo:

- Seguir o perfil do JD1 no Instagram (clique aqui)

- Curtir a publicação oficial do sorteio na página do jornal

- Marcar um amigo nos comentários (não pode ser fake, famoso ou lojas)

Vale ressaltar o seguinte: o sorteio acontece no dia 10 de outubro. Os vencedores poderão retirar os ingressos na sede do JD1, na Rua Antonio Maria Coelho, 5178 - Santa Fé, no horário comercial, das 8h às 17h. E no dia 18, até às 15h.

