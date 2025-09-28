Menu
Menu Busca domingo, 28 de setembro de 2025
(67) 99647-9098
Busca
Esportes

SORTEIO - Você nos jogos da Supercopa de Vôlei em Campo Grande

Duelos acontecem no dia 18 e 19 de outubro, no Ginásio do Guanandizão

28 setembro 2025 - 12h15Luiz Vinicius
Supercopa de Vôlei retorna para Campo Grande em outubroSupercopa de Vôlei retorna para Campo Grande em outubro   (Pedro Teixeira)

Você não leu errado. O JD1 estará sorteando pares de ingressos para você assistir aos jogos da Supercopa de Vôlei 2025, que acontece nos dias 18 e 19 de outubro, no ginásio Guanandizão, em Campo Grande.

Ao todo, serão 10 pares para você e mais uma pessoa assistirem aos duelos de Osasco x Sesi-Bauru pelo feminino, às 18h, do dia 18 de outubro e Sada Cruzeiro x Minas pelo masculino, às 20h, do dia 19.

"Ah, mas JD1, como faço para participar?" É muito simples nobres leitores. Vem com a gente que explicamos passo a passo:

  • - Seguir o perfil do JD1 no Instagram (clique aqui)
  • - Curtir a publicação oficial do sorteio na página do jornal
  • - Marcar um amigo nos comentários (não pode ser fake, famoso ou lojas)

Vale ressaltar o seguinte: o sorteio acontece no dia 10 de outubro. Os vencedores poderão retirar os ingressos na sede do JD1, na Rua Antonio Maria Coelho, 5178 - Santa Fé, no horário comercial, das 8h às 17h. E no dia 18, até às 15h.

Reportar Erro
Vanguard - Sound

Deixe seu Comentário

Leia Também

Flamengo nega rumores sobre festa de jogadores em Buenos Aires após vitória na Libertadores
Esportes
Flamengo nega rumores sobre festa de jogadores em Buenos Aires após vitória na Libertadores
Semifinais da Copa Sul-Americana têm datas e horários definidos; confira
Esportes
Semifinais da Copa Sul-Americana têm datas e horários definidos; confira
MS encerra participação nos Jogos da Juventude 2025 com 35 medalhas e 6&ordm; lugar no ranking
Esportes
MS encerra participação nos Jogos da Juventude 2025 com 35 medalhas e 6º lugar no ranking
Estádio Arthur Marinho em Corumbá será uma das sedes
Esportes
Campeonato Estadual Feminino é adiado por falta de repasse financeiro; veja as novas datas
Estádio das Moreninhas no Parque Jacques da Luz em Campo Grande
Esportes
Série B do Estadual define posições no fim do primeiro turno neste fim de semana
Yeltsin Jacques é vice-campeão nos 5000m da classe T11 do Mundial Paralímpico de Atletismo
Esportes
Yeltsin Jacques conquista primeira medalha do Brasil no Mundial Paralímpico de Atletismo
Vini Jr. e Rodrygo serão os brasileiros presentes no Dérbi de Madrid
Esportes
Atlético e Real fazem primeiro clássico da temporada neste sábado; saiba onde assistir
Campo Grande recebe o Jogo das Estrelas de futsal em outubro
Esportes
Campo Grande recebe o Jogo das Estrelas de futsal em outubro
Liga Terrão 2025 define campeões das sedes neste fim de semana em MS
Esportes
Liga Terrão 2025 define campeões das sedes neste fim de semana em MS
Sandro Dias dropa megarrampa em Porto Alegre
Esportes
Skatista brasileiro quebra recorde mundial ao descer rampa de 70 metros

Mais Lidas

Adolescente pediu ajuda no 1°BPM, em Campo Grande
Polícia
Expulso de casa pelos pais, adolescente pede 'abrigo' em batalhão da PM na Capital
Imagem Ilustrativa
Polícia
Criança de 9 anos surta e mata mãe com várias facadas
Vitíma Fatal - Luiz Vitor Santos Amorim -
Justiça
Trio é condenado a mais de 56 anos por homicídio no Parque do Lajeado
Vitíma Fatal - Luiz Vitor Santos Amorim -
Justiça
Réus por homicídio no Parque do Lajeado enfrentam júri popular nesta quarta-feira