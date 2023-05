Clássico do futebol, Corinthians e São Paulo se enfrentam neste domingo

O clássico deste domingo (14) será protagonizado por Corinthians e São Paulo pela série A do Brasileirão às 15h (Horário de MS) na Neo Química Arena.



O Timão vem de uma goleada sofrida pelo Botafogo no Rio de Janeiro, enquanto o São Paulo vem de um empate fora de casa contra o Fortaleza.



A arbitragem será de Raphael Claus, com os auxiliares Danilo Ricardo Simon Manis e Daniel Paulo Ziolli. Daiane Muniz dos Santos é a responsável pelo VAR.



Neste clássico, levando em consideração apenas os jogos do Campeonato Brasileiro, foram 70 confrontos. A maioria deles terminou empatado: 29 vezes.



Esta será a sexta rodada da série e o Corinthians perdeu 4 dos últimos 5 jogos. O time ainda não venceu sob o comando de Luxemburgo e está em 16º lugar, primeira posição fora da degola, com quatro pontos.



O São Paulo não perdeu desde que o técnico Dorival Júnior chegou ao time. Foram três vitórias e três empates. O time levou apenas um gol nos últimos sete jogos e está na nona colocação.



Escalação



Possível escalação do Corinthians: Cássio, Fagner, Gil, Murillo e Fábio Santos (Matheus Bidu); Roni, Maycon (Paulinho) e Fausto Vera (Matheus Araújo); Adson, Yuri Alberto (Pedro) e Róger Guedes



Possível escalação do São Paulo: Rafael, Rafinha, Arboleda, Beraldo e Caio Paulista; Gabi Neves (Luan), Pablo Maia, Alison, Wellington Rato (Michel Araujo); Luciano (Marcos Paulo) e Calleri.



Desfalques

Corinthians: Guilherme Biro e Renato Augusto



São Paulo: Nestor, Jandrei, Ferraresi, Galoppo, Igor Vinicius, Moreira, Talles Costa, Erison, David, André Anderson e Welington



Onde assistir



O jogo terá transmissão da Globo em TV aberta para a maioria dos estados. Os outros jogos que terão transmissão pela Globo no mesmo horário são Vasco x Santos, e Grêmio x Foraleza. Você pode acompanhar também no Tempo Real do Terra.

O Premiere transmite a partida para assinantes de todo o país.











