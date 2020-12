SPFC é apontado como o 5° melhor time do Campeonato Brasileiro

O comentarista dos canais ESPN, Vítor Birner disse que o São Paulo, líder do Campeonato Brasileiro, faz uma campanha acima das expectativas. Na opinião do jornalista, o time tricolor é a quinta força do país, se apenas o elenco for analisado.

"O São Paulo é a quinta força nacional. Flamengo em primeiro, Palmeiras em segundo, Atlético-MG e Grêmio em terceiro e quarto, e aí vem o São Paulo, em termos de elenco. Mas o São Paulo é o líder por uma série de fatores: o bom trabalho do técnico, a evolução de jogadores da base, por não ter tido um surto de covid", disse o comentarista em participação no Linha de Passe, da ESPN Brasil, neste domingo (6).

"É uma campanha extremamente elogiável. Está acima das expectativas de quem olha o futebol apenas pela força do elenco, sem mensurar o impacto das crises de covid", completou.

No domingo, o São Paulo abriu vantagem na liderança do Brasileirão. O time venceu o Sport por 1 a 0, em casa, e chegou aos 47 pontos. O Atlético-MG, que empatou em 2 a 2 com o Inter na rodada, tem 43.

