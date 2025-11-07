Menu
Stefani garante Brasil pela 1ª vez em decisão feminina do WTA Finals

Ao lado da húngara Babos, paulista derrotou dupla invicta no torneio

07 novembro 2025 - 14h54Luiz Vinicius, com informações da Agência Brasil    atualizado em 07/11/2025 às 14h56
Ela é a primeira tenista mulher na história do país a chegar à finalEla é a primeira tenista mulher na história do país a chegar à final   (Jimmie 48 Photography/WTA)

Estreante no WTA Finals, torneio com as oito melhores duplistas da temporada, a tenista brasileira Luisa Stefani garantiu a classificação à decisão do título da competição, disputada em Riad (Arábia Saudita). Ela é a primeira tenista mulher na história do país a chegar à final. Ao lado da húngara Timea Babos, a paulista derrotou nesta sexta-feira (7) a parceria da letâ Jelena Ostapenko com a taiwanesa Su-wei-Hisieh, única dupla até então invicta na competição. Stefani e Babos avançaram com placar de 2 sets a 0, com parciais de 6/4 e 7/6 (7-5).

A final será neste sábado (8), a partir das 10h (horário de Brasília. As adversárias de Stefani e Babos serão as vencedoras do confronto desta sexta (7), às 15h35, entre a dupla da belga Elise Mertens e a russa Veronika Kudermetova contra a parceria da norte-americana Taylor Townsend com a tcheca Katerina Siniaková.

"Estou muito orgulhosa de nós, foi uma partida muito dura, de muita luta no placar, um tipo de jogo diferente do que estávamos jogando nos últimos dias, um time diferente, elas têm ritmos e estilos distintos, mas nos mantivemos perto no placar, nos puxamos como um time no torneio todo até aqui, estou muito orgulhosa por ter avançado", afirmou Stefani, que sonha com seu primeiro título na competição, uma das cinco maiores do mundo.

Se vencer a final, Stefani vai superar a melhor campanha do Brasil no torneio de duplas do WTA Finals protagonizada pelo mineiro Marcelo Melo em duas oportunidades: em 2014 ele foi vice-campeão ao lado do croata Ivan Dodig e, três anos depois, ele voltou a ser vice jogando junto com o polonês Lukasz Kubot.

Stefani e Babos conquistaram quatro títulos em 2025 e garantiram a sétima vaga entre as oito melhores duplas que competem em Riad. Nesta temporada elas foram campeãs do WTA 250 SP Open, na capital paulista, e de outros três WTA 500 - Linz (Áustria), Estrasburgo (França) e Tóquio (Japão).

