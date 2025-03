STF julga recurso que pode livrar Robinho da prisão

O ex-jogador Robinho vive a expectativa de poder sair da prisão, mas ainda deve aguardar o julgamento do recurso apresentado pela sua defesa no STF (Supremo Tribunal Federal). Os trabalhos foram iniciados nesta sexta-feira (28).

O ministro Luiz Fux foi o primeiro a votar a favor da manutenção da prisão e justificou que a defesa tenta rediscutir temas que já foram deliberados. No plenário virtual, os ministros apresentam seus votos em uma página eletrônica do Supremo.

"Verifica-se, portanto, da leitura do acórdão, e pelas próprias razões recursais, que o embargante tenta, pela via imprópria, rediscutir tema que já foi objeto de análise [...]", diz Fux no voto.

O recurso da defesa é de tentar anular a decisão da Corte, que manteve a prisão de Robinho no Brasil. A decisão de mantê-lo em solo brasileiro foi do STJ (Superior Tribunal de Justiça), que autorizou o cumprimento da pena de 9 anos em um presídio brasileiro.

Ele foi condenado pela justiça italiana por um estupro coletivo cometido em 2013.

Atualmente, O ex-jogador está preso desde 22 de março de 2024 no interior de São Paulo, após a Justiça Federal em Santos expedir um mandado de prisão com base na decisão do STJ.

