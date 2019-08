Stock Car chega a Campo Grande neste fim de semana

Campo Grande já está nos preparativos para receber a sexta etapa da temporada 2019 da Stock Car, no Autódromo Internacional, no final de semana. O agito na capital já começa nesta sexta-feira (9) com a disputa de Pit Stop com o carro de corrida e presença de pilotos.

O ponto de encontro é na Avenida Afonso Pena no estacionamento da Prefeitura Municipal, onde, a partir das 10h, opalas e carros da principal categoria do automobilismo brasileiro estarão expostos para o público conferir de perto as máquinas.

Entre 12h e 13h o público poderá realizar uma troca de pneu no carro da Stock Car, como os mecânicos fazem durante os pit stops nas corridas – um dos momentos mais decisivos e tensos de uma corrida, que pode decidir a vitória ou a derrota. Serão formadas duplas que farão uma troca cronometrada acompanhada de perto por pilotos. Haverá distribuição de ingressos e brindes. Os melhores tempos irão ganhar camarotes para o domingo da prova.

No sábado haverá definição do grid de largada a partir das 14h30 e no domingo a primeira largada será às 14h e a segunda às 15h. Com 30 carros em Campo Grande, a expectativa é movimentar mais de 10 mil pessoas no Autódromo.



Programação

Sábado

8h – Abertura dos Portões ao Público Credenciamento

8h30 – Shake-Down Stock Car (máximo 6 voltas)

8h55 – 1º Treino – 1º Grupo Stock Car

9h45 – 1º Treino – 2º Grupo Stock Car

10h45 – Shake-Down – Volta Rápida Volta Rápida – Reunião com Equipes

11h35 – 2º Treino – 1º Grupo Stock Car

12h20 – 2º Treino – 2º Grupo Stock Car

14h30 – Classificação Stock Car

Domingo

10h45 – Volta Rápida Na Pista

12h – Visitação aos Boxes

12h25 – Abertura de Box

14h00 : largada da primeira corrida

14h47 – Pódio

15h00 : largada da segunda corrida

15h47 – Pódio

