Menu
Menu Busca terça, 21 de outubro de 2025
(67) 99647-9098
Busca
Esportes

Stock Car retorna a Campo Grande com corridas e Fan Fest entre 23 e 26 de outubro

Evento contará com a BRB Stock Car Pro Series, estreia da Turismo Nacional, visitas aos boxes, shows e atividades interativas para fãs e crianças da cidade

21 outubro 2025 - 18h51Carla Andréa

Campo Grande volta a ser palco do automobilismo brasileiro entre os dias 23 e 26 de outubro, com a BRB Stock Car Pro Series retornando à cidade após seis anos e a estreia da Turismo Nacional, categoria que reúne os carros mais vendidos do país. 

A programação começa na quinta-feira (23) com o Esquenta Stock, no Parque das Nações Indígenas, próximo ao centro da cidade, a partir das 17h.

O público poderá participar de noite de autógrafos com pilotos, exposição de carros de competição, campeonato de pit-stops, pneu-gol, distribuição de brindes e ingressos, além de curtir música ao vivo com a Banda V12 e food trucks.

Na sexta-feira (24), o Stockinho Day será realizado no Autódromo Orlando Moura, reunindo cerca de 100 crianças da rede pública para acompanhar treinos da Stock Car, visitar os boxes, tirar fotos no pódio oficial e interagir com pilotos.

Alunos do curso de mecânica do Instituto Federal de Mato Grosso do Sul também terão um tour guiado pelos boxes, aprendendo sobre a tecnologia dos carros de corrida.

No sábado (25), acontece a Fan Fest Stock, com duas horas de música ao vivo, exposição de carros e simuladores virtuais e-Stock para os fãs experimentarem a sensação de dirigir os carros da categoria. No mesmo dia, haverá visitação aos boxes, a Corrida Sprint da BRB Stock Car e quatro corridas da Turismo Nacional.

O domingo (26) será reservado para o Race Day, com a corrida principal da BRB Stock Car, duas provas da Turismo Nacional e visitação aos boxes. Haverá ainda homenagem a um grande nome da Stock Car, consolidando o evento como uma celebração completa do esporte a motor em Campo Grande.

Os ingressos já estão à venda pela plataforma Tiqueteira, com valores a partir de R$ 35, e poderão ser adquiridos nas bilheterias do autódromo a partir do sábado.

Programação de destaques (horário de Mato Grosso do Sul)

23/10 – Esquenta Stock: 17h às 20h – Parque das Nações Indígenas, show com Banda V12, autógrafos, exposição de carros e atividades interativas.

24/10 – Stockinho Day: 9h às 13h30 – Ação social para crianças e alunos do curso de mecânica, visitas aos boxes e meet & greet com pilotos.

25/10 – Fan Fest Stock: 15h às 17h – Música ao vivo, simuladores e exposição de carros; Corrida Sprint da BRB Stock Car e quatro provas da Turismo Nacional.

26/10 – Race Day: Corrida principal da BRB Stock Car, duas corridas da Turismo Nacional, visitação aos boxes e homenagem especial.

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro
Plan Black Out25

Deixe seu Comentário

Leia Também

João Fonseca derruba atual campeão do ATP 500 da Basileia
Esportes
João Fonseca vence e avança às oitavas do ATP 500 da Basileia
Zagueiro Marquinhos volta a ser relacionado pelo PSG no jogo contra o Bayer Leverkusen pela Champions League
Esportes
Bayer Leverkusen recebe o PSG pela Champions League nesta terça-feira; saiba onde assistir
Caio Souza no Mundial de ginástica artística
Esportes
Brasileiros avançam à final do individual geral no Mundial de Ginástica Artística
Riedel entregou troféu para a equipe do Sada Cruzeiro, campeão da Supercopa Masculina de Vôlei
Esportes
Para Riedel, sediar Supercopa de Vôlei coloca MS no roteiro de grandes eventos esportivos
Brasil garantiu mais medalhas na competição
Esportes
Vôlei sentado: Brasil fecha Copa do Mundo com duas pratas
Líbero Alê atendeu todos os fãs e torcedores
Esportes
Alê cita carência do vôlei em algumas cidades e que 'tenta retribuir carinho'
Filipe Ferraz e toda comissão técnica do Sada Cruzeiro
Esportes
Hegemonia é fruto do trabalho e 'fazer o melhor a cada dia', diz técnico do Cruzeiro
Sada Cruzeiro conquista mais um título na história
Esportes
Hegemonia azul: Em Campo Grande, Cruzeiro supera Minas e conquista a 7° Supercopa de Vôlei
Cugno foi eleita melhor jogadora da Supercopa Feminina
Esportes
Melhor em quadra, argentina Cugno se encanta com Campo Grande: "são muito carinhosos"
Luizomar de Moura vibrou bastante com a vitória da equipe e o título conquistado
Esportes
'Saio muito feliz e espero voltar", diz Luizomar após título com Osasco em Campo Grande

Mais Lidas

Motociclista não resistiu ao impacto da batida
Trânsito
AGORA: Motoentregador morre em grave acidente com picape em Campo Grande
Gabriel morreu em grave acidente
Trânsito
Motociclista que morreu em acidente no Recanto dos Pássaros era militar do Exército
AGORA: Homem é morto a tiros em estacionamento de shopping da fronteira
Polícia
AGORA: Homem é morto a tiros em estacionamento de shopping da fronteira
Depac Cepol, em Campo Grande, onde o caso foi registrado
Polícia
Mulher é levada para delegacia após deixar filhos sozinhos em casa para trabalhar