Stock Car retorna a Campo Grande com corridas e Fan Fest entre 23 e 26 de outubro

Campo Grande volta a ser palco do automobilismo brasileiro entre os dias 23 e 26 de outubro, com a BRB Stock Car Pro Series retornando à cidade após seis anos e a estreia da Turismo Nacional, categoria que reúne os carros mais vendidos do país.

A programação começa na quinta-feira (23) com o Esquenta Stock, no Parque das Nações Indígenas, próximo ao centro da cidade, a partir das 17h.

O público poderá participar de noite de autógrafos com pilotos, exposição de carros de competição, campeonato de pit-stops, pneu-gol, distribuição de brindes e ingressos, além de curtir música ao vivo com a Banda V12 e food trucks.

Na sexta-feira (24), o Stockinho Day será realizado no Autódromo Orlando Moura, reunindo cerca de 100 crianças da rede pública para acompanhar treinos da Stock Car, visitar os boxes, tirar fotos no pódio oficial e interagir com pilotos.

Alunos do curso de mecânica do Instituto Federal de Mato Grosso do Sul também terão um tour guiado pelos boxes, aprendendo sobre a tecnologia dos carros de corrida.

No sábado (25), acontece a Fan Fest Stock, com duas horas de música ao vivo, exposição de carros e simuladores virtuais e-Stock para os fãs experimentarem a sensação de dirigir os carros da categoria. No mesmo dia, haverá visitação aos boxes, a Corrida Sprint da BRB Stock Car e quatro corridas da Turismo Nacional.

O domingo (26) será reservado para o Race Day, com a corrida principal da BRB Stock Car, duas provas da Turismo Nacional e visitação aos boxes. Haverá ainda homenagem a um grande nome da Stock Car, consolidando o evento como uma celebração completa do esporte a motor em Campo Grande.

Os ingressos já estão à venda pela plataforma Tiqueteira, com valores a partir de R$ 35, e poderão ser adquiridos nas bilheterias do autódromo a partir do sábado.

Programação de destaques (horário de Mato Grosso do Sul)

23/10 – Esquenta Stock: 17h às 20h – Parque das Nações Indígenas, show com Banda V12, autógrafos, exposição de carros e atividades interativas.

24/10 – Stockinho Day: 9h às 13h30 – Ação social para crianças e alunos do curso de mecânica, visitas aos boxes e meet & greet com pilotos.

25/10 – Fan Fest Stock: 15h às 17h – Música ao vivo, simuladores e exposição de carros; Corrida Sprint da BRB Stock Car e quatro provas da Turismo Nacional.

26/10 – Race Day: Corrida principal da BRB Stock Car, duas corridas da Turismo Nacional, visitação aos boxes e homenagem especial.

