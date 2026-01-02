Sul-mato-grossense busca tetracampeonato em torneio de montaria no EUA

Atual campeão mundial da PBR, o sul-mato-grossense José Vitor Leme faz sua estreia na temporada 2026 da Unleash The Beast, o Campeonato Mundial de Montaria em Touros, neste fim de semana, em Boston, nos Estados Unidos.

Leme optou por não disputar as duas primeiras etapas do calendário para priorizar a recuperação após uma lesão no joelho sofrida em setembro, que resultou na ruptura dos ligamentos LCA e LCM. Fora das arenas por quase três meses, o brasileiro decidiu adiar o retorno às competições para chegar em melhores condições físicas ao início da temporada.

A temporada 2026 da PBR conta com 18 etapas classificatórias até abril, além de dois eventos finais programados para maio. O desempenho ao longo do calendário define os atletas que avançam para a fase decisiva da disputa pelo título mundial.

Além da disputa pelo campeonato, o ano pode ser histórico para o atleta de MS. Caso conquiste mais um título, Leme se tornará o primeiro tetracampeão mundial da PBR em mais de 30 anos.

Ele também se aproxima de recordes importantes da liga, como o maior número de vitórias em eventos e de montarias acima dos 90 pontos, marca que simboliza o auge técnico do esporte.

