Sul-mato-grossense é ouro no tênis de mesa nos Jogos Escolares Brasileiros

De Chapadão do Sul, Maria Fernanda Scheer foi campeã na categoria 'Bronze' no torneio disputado em Uberlândia

10 outubro 2025 - 11h54Luiz Vinicius
Maria Fernanda foi para o lugar mais alto do pódioMaria Fernanda foi para o lugar mais alto do pódio   (Divulgação/JEB's)

A mesa-tenista sul-mato-grossense Maria Fernanda Scheer conquistou a medalha de ouro na modalidade durante os JEB's (Jogos Escolares Brasileiros), que acontece na cidade de Uberlândia, em Minas Gerais.

Natural de Chapadão do Sul, a atleta superou as adversárias para subir no lugar mais alto do pódio. O torneio começou no dia 6 de outubro e termina nesta terça-feira, dia 11.

A mesa-tenista conquistou o título na categoria Bronze, e não apenas trouxe a medalha de ouro, como conseguiu um feito inédito para Chapadão do Sul, sendo a primeira a trazer um campeonato nacional para o município.

A jovem atleta chamou atenção ainda nos JEMS (Jogos Escolares de Mato Grosso do Sul), realizados em Campo Grande, onde teve um excelente desempenho. Seu desempenho rendeu o convite para integrar a equipe que representou o estado nos Jogos Escolares Brasileiros.

"Com essa conquista, Maria Fernanda inspira outros jovens atletas chapadenses a acreditarem no poder do esporte e na força dos sonhos. Seu sucesso é também reflexo do trabalho conjunto entre professores, treinadores, familiares e da Secretaria Municipal de Esporte, Juventude e Lazer, que vem investindo cada vez mais nas categorias de base", disse a prefeitura de Chapadão do Sul.

