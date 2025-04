Sul-mato-grossense faz história como primeira mulher brasileira a concluir a Maratona no Saara

Conhecida como a prova mais difícil do mundo, a Maratona das Areias (Marathon des Sables) teve um marco histórico em 2025: pela primeira vez, uma mulher brasileira cruzou a linha de chegada.

A protagonista deste feito é Josy Madruga, ultramaratonista de 47 anos, natural de Mato Grosso do Sul, que completou os 250 km da competição em seis etapas sob condições extremas no Deserto do Saara.

A prova, realizada em regime de autossuficiência, exige que cada competidor carregue todos os seus mantimentos durante os dias de corrida. Sob o sol escaldante, que chega a ultrapassar 50°C, e as noites geladas do deserto, os atletas enfrentam não apenas os desafios físicos, mas também psicológicos.

Josy carregava mais de 10 kg nas costas — mas, segundo ela, o peso maior estava na mente. "Você fica muito tempo sozinha. Só que eu acredito que, para estar ali, tem que estar 100% bem mentalmente. Pelo menos 80% dessa corrida é preparo mental, e o restante é físico", relatou.

Durante a travessia, Josy enfrentou tempestades de areia, noites completamente escuras e o medo da solidão. Ainda assim, encontrou força interior para seguir adiante. “Ali você se conecta com você e vai. É lindo”, descreveu, emocionada.

Ao cruzar a linha de chegada, a emoção tomou conta. Entre lágrimas, Josy resumiu o que sentia: "Estou viva. Tô viva e posso fazer o que eu quero. Tô respirando, tô andando, tô correndo. Eu acreditei em mim mesma. Viver, esse é o poder."

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também