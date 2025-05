Sul-mato-grossense faz história e vence pela terceira vez Mundial de Montaria

Histórico e de maneira incontestável. O sul-mato-grossense José Vitor Leme, de 29 anos, só não fez chover neste domingo (18) ao conquistar o terceiro título Mundial de Montaria de Touros, ao vencer o PBR World Finals, no Texas, nos Estados Unidos.

Para se sagrar tricampeão, Leme precisou de muito suor e muita força para dar uma arrancada histórica. A situação não era fácil, pois o brasileiro chegou para a última etapa na 18ª colocação do ranking e com uma diferença de 623 pontos para o então líder Dalton Kasel.

Mas nada que fosse impossível para o sul-mato-grossense. Após vencer a Eliminatória do Finals, manteve o desempenho perfeito nas montarias decisivas durante o final de semana e reverteu a diferença.

No sábado, José venceu os dois primeiros rounds do PBR World Finals e subiu para a quarta colocação do ranking, entrando de vez na briga pelo título. No domingo, manteve o alto nível, brilhou novamente nas duas montarias, venceu os dois rounds outra vez, e encerrou a campanha de forma incontestável: conquistou tanto o título das finais quanto o da temporada.

O sul-mato-grossense terminou a temporada com 1.494 pontos, à frente do norte-americano Dalton Kasel, que obteve 1.426,50 pontos e do australiano Brady Fielder com 1.234 pontos no ranking geral.

Natural de Ribas do Rio Pardo, ele havia conquistado o Professional Bull Riders (PBR), a principal organização internacional de montaria em touros, em 2020 e em 2021. Em todas essas conquistas, ele venceu o Finals e a temporada.

