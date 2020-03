Sul-Mato-Grossense terá Comerário nas quartas de final

A primeira fase do Campeonato Sul-Mato-Grossense de Futebol Profissional Série A 2020 teminou neste domingo (15). Após a finalização da 10ª rodada, as quartas de final estão definidas, com direito a clássico “Comerário”, que acontecerá já no próximo fim de semana.

No sábado (14), o Operário recebeu o Costa Rica, no Morenão, e venceu por 2 a 1, confirmando a terceira vitória nos últimos quatro duelos. A equipe campo-grandense fechou primeira fase com 17 pontos, na quarta colocação e enfrentará o Comercial nas quartas, no “Comerário” 192.

Já o Costa Rica garantiu o sexto lugar, com 11 pontos e também terá pela frente a Sociedade Esportiva Recreativa Chapadão (Serc), no denominado “Clássico do Bolsão”.

Mesmo após a punição imposta pelo Tribunal de Justiça Desportiva (TJD-MS), na última quarta-feira (11) - pela utilização irregular de jogador em três partidas - o Corumbaense despediu-se da elite estadual com triunfo diante da Pontaporanense, por 2 a 1, no Estádio Arthur Marinho, em Corumbá.

O TJD-MS definiu a perda de 16 pontos ao time pantaneiro, por ter escalado irregularmente o lateral-esquerdo Vandinho contra Serc, Aquidauanense e Comercial. O departamento jurídico do clube irá recorrer e nesta segunda-feira (16).

Caso a decisão judicial seja mantida, o Carijó termina o Estadual com -5 de pontuação, caindo, assim, à segunda divisão. Desta forma, Maracaju Atlético Clube (MAC) sobe ao sétimo lugar e a Pontaporanense encerra a fase inicial com quatro pontos, em oitavo, posição que a coloca frente ao Aquidauanense no “mata-mata”.

No Estádio Municipal Mário Pinto de Souza, o Noroeste, Aquidauanense e MAC terminaram no empate sem gols, na última partida do sábado. Mesmo sem balançar as redes, o Azulão da Princesa ultrapassou o Águia Negra e encerrou a primeira fase na liderança, com 18 pontos e saldo maior que o time de Rio Brilhante.

Já no domingo, o Comercial, comemorando seu 77º aniversário, bateu o Clube Esportivo Nova Andradina (Cena) por 3 a 0, no Morenão. A agremiação da capital terminou com 16 pontos, dois a menos que o líder Aquidauanense. Já o Cena foi rebaixado, sem nenhuma vitória, com apenas dois pontos conquistados.

A Serc pôs um fim à invencibilidade do Águia Negra, ao vencer por 1 a 0 no Estádio Municipal Ijair Tomquelsqui.

Classificação

1°: Aquidauanense* – 18 pontos (9 jogos, 9 de saldo)

2°: Águia Negra* – 18 pontos (9 jogos, 6 de saldo)

3°: Serc/Chapadão* – 17 pontos (9 jogos, 6 de saldo)

4°: Operário* – 17 pontos (9 jogos, 5 de saldo)

5°: Comercial* – 16 pontos (9 jogos, 6 de saldo)

6°: Costa Rica* – 11 pontos (9 jogos, -1 de saldo)

7°: Maracaju* – 10 pontos (9 jogos, -2 de saldo)

8°: Pontaporanense* – 4 pontos (9 jogos, -11 de saldo)

9º: Cena/Nova Andradina – 2 pontos (9 jogos, -17 de saldo)

10°: Corumbaense – -5 pontos (9 jogos, -1 de saldo)

Jogos de ida

Pontaporanense x Aquidauanense

Maracaju x Águia Negra

Costa Rica x Serc/Chapadão

Comercial x Operário

Jogos da volta

Aquidauanense x Pontaporanense

Águia Negra x Maracaju

Serc/Chapadão x Costa Rica

Operário x Comercial

De acordo com o regulamento da Federação de Futebol de Mato Grosso do Sul (FFMS), Aquidauanense, Águia Negra, Serc e Operário, por terem melhor campanha, jogam por dois empates para avançarem à semifinal. Devido à pandemia do coronavírus (Covid-19), os dirigentes da entidade decidirão, em reunião nesta segunda-feira (16.03), datas, horários e se as partidas do “mata-mata” serão abertas ao público.

Deixe seu Comentário

Leia Também