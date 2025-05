Sul-mato-grossense vence etapa e acirra disputa pelo Mundial de Montaria nos EUA

O sul-mato-grossense José Vitor Leme, de 28 anos, representando Ribas do Rio Pardo, venceu a primeira das duas etapas do Campeonato Mundial de Montaria em Touros, disputado no Texas, nos Estados Unidos, na noite deste domingo (11).

Ele é atual bicampeão da categoria e com a conquista da etapa, entra de vez na briga pelo terceiro título consecutivo mundial. A definição aconteceu no próximo final de semana, no AT&T Stadium, no Texas.

Essa fase, considerada uma semifinal, reuniu os 45 melhores atletas da principal liga de montaria e o sul-mato-grossense fez bonito ao vencer com os quatro touros que montou.

Com o resultado positivo, o atleta ocupa agora a 6° colocação e está com chances de conquistar o título, acirrando a disputa entre os competidores. Ele está a 623,00 pontos do líder do ranking, o norte-americano Dalton Kasel.

Se vencer o evento deste próximo fim de semana, José Vitor Leme se torna apenas o segundo atleta da história da PBR a conquistar três títulos da Final Mundial.

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também