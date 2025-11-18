Menu
Saymon é eliminado e Victoria é única sul-mato-grossense no Mundial de vôlei de praia

Atleta, natural de Ivinhema, faz dupla com Thâmela Coradello e estão na fase de mata-mata do torneio

18 novembro 2025 - 08h23Luiz Vinicius
Vic Lopes e Thâmela estão no mata-mataVic Lopes e Thâmela estão no mata-mata   (Reprodução/Instagram)

A sul-mato-grossense Victoria Lopes, de Ivinhema, é a única representante do estado na Copa do Mundo de Vôlei de Praia, disputado em Adelaide, na Austrália. Ela, que faz dupla com Thâmela Coradello, estão na fase de mata-mata e ainda aguardam as adversárias para duelo nesta quarta-feira, dia 19.

Por outro lado, o campo-grandense Saymon Barbosa, que faz dupla com George Wanderley, foram eliminados na manhã desta terça-feira, dia 18, ao serem derrotados pela dupla catariana Cherif/Ahmed, por 2 sets a 0.

Deram adeus precoce ao Mundial a parceria de Vitória e Hegê, que venceram apenas uma das três rodadas da fase de grupos.

Das 96 duplas (masculinas e femininas) que iniciaram o Mundial, 32 lutarão por vaga nas oitavas: 12 delas se classificaram de forma direta (primeiro e segundo lugares de cada chave) e as quatro melhores terceiras colocadas também carimbaram a vaga.

Outras quatro terão de vencer a respecagem (com as demais terceiras colocadas) para seguir no Mundial. Todos os jogos a partir dos 32 avos de final serão eliminatórios até o fim da competição.

