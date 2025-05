Sul-mato-grossenses conquistam bicampeonato mundial de Muay Thai

Os atletas brasileiros Tom Lara e Kawan Cavalheiro, naturais de Dourados, conquistaram o bicampeonato mundial de Muay Thai na última quinta-feira (22), em Bangkok, na Tailândia.

Os lutadores se destacaram em uma maratona de cinco dias seguidos de combates, enfrentando um adversário por dia, até garantirem o título em suas respectivas categorias: 63,5 kg (Tom Lara) e 51 kg (Kawan Cavalheiro).

Além dos confrontos no ringue, os atletas lidaram com o corte de peso e a difícil rotina de alimentação e recuperação física durante o campeonato.

Tom teve um percurso desafiador até o cinturão, vencendo oponentes de Singapura, Vietnã e Estados Unidos. Com formação também no kickboxing, ele manteve a invencibilidade desde o Mundial de 2024 e acumula agora 21 vitórias em 23 lutas.

Kawan Cavalheiro, que concilia a vida de pedreiro com os treinos, também celebrou o segundo título mundial consecutivo com uma mensagem de gratidão nas redes sociais. “Estou eternamente grato por acreditarem em mim e por contribuírem para o meu sucesso. Muito obrigado por fazerem parte dessa conquista incrível!”, escreveu.

