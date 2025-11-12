Menu
Menu Busca quarta, 12 de novembro de 2025
(67) 99647-9098
Busca
Gov Soja Nov25
Esportes

Sul-mato-grossenses disputam Copa do Mundo de vôlei de praia na Austrália

Natural de Ivinhema, Victória Lopes faz dupla com Thamela, enquanto o campo-grandense Saymon atua ao lado de George

12 novembro 2025 - 18h24Luiz Vinicius
Victoria (de óculos) faz dupla com ThamelaVictoria (de óculos) faz dupla com Thamela   (FIVB)

Dois atletas de Mato Grosso do Sul estarão representando o Brasil na 15ª Copa do Mundo de Vôlei de Praia, que começará nesta quinta-feira, dia 13, em Adelaide, na Austrália.

Das sete duplas que estarão disputando os jogos, duas contam com sul-mato-grossenses, sendo uma no masculino e outra no feminino. Trata-se de Victória Lopes e Saymon Barbosa.

Natural de Ivinhema, Vic, como é conhecida, faz dupla com Thâmela Coradello. Elas se juntaram na metade do ano passado e começaram a fazer sucesso nas quadras de areia. Atualmente, elas ocupam o primeiro lugar do ranking mundial.

Já o campo-grandense Saymon continua com a dupla George Wanderley, da Paraíba.

Eles estarão ao lado de: Carol Solberg/Rebecca, Duda/Ana Patrícia, Vitória/Hegê, Evandro/Arthur Lanci e André/Renato, para ajudar o Brasil a manter um bom retrospecto na competição.

O Brasil é o maior campeão e o maior medalhista da competição, com 35 pódios no total: 13 ouros, 11 pratas e 11 bronzes.

FASE DE GRUPOS DA COPA DO MUNDO DE VÔLEI DE PRAIA

(Horário de Brasília)

13 DE NOVEMBRO (QUINTA-FEIRA)

20h30 – Duda/Ana Patrícia x Phillips/Mears (AUS)

21h30 – Thâmela/Vic x Gaona/Allcca (PER)

23h30 – Evandro/Arthur Lanci x Mora/Lopez (NCA)

14 DE NOVEMBRO (SEXTA-FEIRA)

3h30 – Carol/Rebecca x Marwa/Nada (EGI)

6h – Vitória/Hegê x van Driel/Bekhuis (HOL)

8h – George/Saymon x André/Renato

21h30 – Carol/Rebecca x Konink/Poiesz (HOL)

15 DE NOVEMBRO (SÁBADO)

0h30 – Duda/Ana Patrícia x Ciezkowska/Luniio (POL)

0h30 – George/Saymon x Burnett/Hodges (AUS)

2h30 – André/Renato x Ahman/Hellvig (SUE)

2h30 – Thâmela/Vic x Michelle/Corrales (PAR)

3h30 – Evandro/Arthur x Amieva/Bueno (ARG)

19h30 – Vitória/Hegê x Nuss/Brasher (EUA)

21h30 – Duda/Ana Patrícia x Svozilova/Stochlova (TCH)

16 DE NOVEMBRO (DOMINGO)

3h30 – André/Renato x Burnett/Hodges (AUS)

8h – George/Saymon x Ahman/Hellvig (SUE)

19h30 – Carol/Rebecca x Davidova/Khmil (UCR)

20h30 – Evandro/Arthur x Henning/Wüst (ALE)

20h30 – Vitória/Hegê x Pamela/Esther (NIG)

21h30 – Thâmela/Vic x Lazarenko/Romaniuk (UCR)

Reportar Erro
Vanguard - Sound

Deixe seu Comentário

Leia Também

Antes do embarque, os atletas e técnicos recebem kits esportivos nesta quinta-feira
Esportes
Mato Grosso do Sul leva 106 atletas às Paralimpíadas Escolares em São Paulo
Fernando Luis Rosa, de 40 anos, está sem clube desde dezembro do ano passado
Esportes
Ídolo do Manchester City, Fernandinho chega à Capital para lançamento imobiliário
Wagner Meier/Getty Images e Reprodução
Esportes
Galvão Bueno diz que Neymar está "desestabilizado emocionalmente"
Enem acontece esse mês
Educação
Gabarito oficial do Enem sai na quinta-feira
Gaeco deflagra operação contra Francisco Cezário e Federação de Futebol de MS
Justiça
Destituição de Cezário na Federação de Futebol de MS é anulada pela Justiça
Riedel com Luiz Aquino, Fernando Rufino e Kariny
Esportes
De campeões mundiais a novos talentos, Bolsa Atleta transforma sonhos em conquistas em MS
Charles Eduardo brilhou na competição
Esportes
Brasil conquista 12 medalhas em dia de recorde no Parapan de jovens
Walter deixou o CRA após acesso
Esportes
Atacante Walter deixa clube de Aquidauana após acesso à elite do futebol em MS
Campeonato Estadual Feminino está no fim do primeiro turno
Esportes
Sabadão tem rodada do futebol feminino em Campo Grande e Nioaque
1ª Copa Feminina Society da Assomasul consolida-se como um marco histórico para Mato Grosso do Sul
Esportes
Campo Grande sedia 1ª Copa Feminina Society da Assomasul, fortalecendo o municipalismo

Mais Lidas

As inscrições podem ser feitas online
Cidade
Inscrições para 258 casas populares começam amanhã em Campo Grande
Corpo ficou caído no meio da rua
Polícia
AGORA: Homem é morto a tiros em via pública do Parque do Sol, em Campo Grande
Marcas de sangue ficaram pelo local do crime
Polícia
Briga por som alto termina com rapaz esfaqueado quatro vezes no Jardim Noroeste
O caso foi registrado na Depac Cepol em Campo Grande
Polícia
Mulher recebe pix por engano e é ameaçada em Campo Grande: 'devolve ou vai ficar ruim'