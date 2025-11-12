Sul-mato-grossenses disputam Copa do Mundo de vôlei de praia na Austrália

Dois atletas de Mato Grosso do Sul estarão representando o Brasil na 15ª Copa do Mundo de Vôlei de Praia, que começará nesta quinta-feira, dia 13, em Adelaide, na Austrália.
Das sete duplas que estarão disputando os jogos, duas contam com sul-mato-grossenses, sendo uma no masculino e outra no feminino. Trata-se de Victória Lopes e Saymon Barbosa.
Natural de Ivinhema, Vic, como é conhecida, faz dupla com Thâmela Coradello. Elas se juntaram na metade do ano passado e começaram a fazer sucesso nas quadras de areia. Atualmente, elas ocupam o primeiro lugar do ranking mundial.
Já o campo-grandense Saymon continua com a dupla George Wanderley, da Paraíba.
Eles estarão ao lado de: Carol Solberg/Rebecca, Duda/Ana Patrícia, Vitória/Hegê, Evandro/Arthur Lanci e André/Renato, para ajudar o Brasil a manter um bom retrospecto na competição.
O Brasil é o maior campeão e o maior medalhista da competição, com 35 pódios no total: 13 ouros, 11 pratas e 11 bronzes.
FASE DE GRUPOS DA COPA DO MUNDO DE VÔLEI DE PRAIA
(Horário de Brasília)
13 DE NOVEMBRO (QUINTA-FEIRA)
20h30 – Duda/Ana Patrícia x Phillips/Mears (AUS)
21h30 – Thâmela/Vic x Gaona/Allcca (PER)
23h30 – Evandro/Arthur Lanci x Mora/Lopez (NCA)
14 DE NOVEMBRO (SEXTA-FEIRA)
3h30 – Carol/Rebecca x Marwa/Nada (EGI)
6h – Vitória/Hegê x van Driel/Bekhuis (HOL)
8h – George/Saymon x André/Renato
21h30 – Carol/Rebecca x Konink/Poiesz (HOL)
15 DE NOVEMBRO (SÁBADO)
0h30 – Duda/Ana Patrícia x Ciezkowska/Luniio (POL)
0h30 – George/Saymon x Burnett/Hodges (AUS)
2h30 – André/Renato x Ahman/Hellvig (SUE)
2h30 – Thâmela/Vic x Michelle/Corrales (PAR)
3h30 – Evandro/Arthur x Amieva/Bueno (ARG)
19h30 – Vitória/Hegê x Nuss/Brasher (EUA)
21h30 – Duda/Ana Patrícia x Svozilova/Stochlova (TCH)
16 DE NOVEMBRO (DOMINGO)
3h30 – André/Renato x Burnett/Hodges (AUS)
8h – George/Saymon x Ahman/Hellvig (SUE)
19h30 – Carol/Rebecca x Davidova/Khmil (UCR)
20h30 – Evandro/Arthur x Henning/Wüst (ALE)
20h30 – Vitória/Hegê x Pamela/Esther (NIG)
21h30 – Thâmela/Vic x Lazarenko/Romaniuk (UCR)