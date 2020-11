Supercopa feminina: Emoção marcou a vitória de Dentil/Praia Clube no Guanandizão

Em Campo Grande, Dentil/Praia Clube venceu na noite desta sexta-feira (6) por 3 sets 1, o Sesc RJ Flamengo. O duelo cheio de emoção mostrou a garra das duas equipes, aliados a vontade de vencer e às técnicas, que marcaram o retorno do Ginásio Avelino dos Reis - Guanandizão , como palco dos grandes eventos esportivos nacionais e internacionais.

Flamengo chegou com torcida animada e pedindo vitória, até mesmo uma revanche já que no último dia 30 as equipes já haviam se enfrentado e o resultado havia sido favorável a equipe mineira. No primeiro set as meninas do Dentil/Praia Clube chegaram com força e fizeram 25x16, já no segundo set a partida foi disputada ponto a ponto e Flamengo venceu por 25x23, no terceiro set Flamengo tentou manter, mas não conseguiu e perdeu por 25x21 e no quarto set ficou 25x18 com uma comemoração calorosa entre as atletas do Dentil/Praia Clube.

Na arquibancada a torcida estava dividida, mas o sentimento era de alegria independente da vitória.

O Ginásio revitalizado e preparado para 6 mil pessoas contou com presença de 600 pessoas, entre ex-atletas, dirigentes esportivos e autoridades, seguindo rígidos protocolos de biossegurança, desde a entrada das pessoas com aferição de temperatura até a permanência delas nos assentos garantindo o distanciamento social.

