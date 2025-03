Da Redação, com ge

São Paulo e Corinthians disputam mais tarde o título da Supercopa do Brasil de Futebol Feminino. A partida está marcada para às 15h30 (de MS), no estádio do Morumbis, na capital paulista. A disputa será em jogo único e em caso de empate o campeão será decidido nos pênaltis.

O São Paulo chega à final depois de passar por Sport e Flamengo. Já o Corinthians deixou Grêmio e Cruzeiro para trás.

Uma provável escalação do São Paulo tem Carlinha; Calderan, Kaká, Day Silva e Bia Menezes; Aline, Camilinha, Robinha e Dudinha; Isa Guimarães e Crivelari. Técnico: Thiago Viana.

O Corinthians deve começar o jogo com Lelê; Paulinha, Mariza, Leticia Teles e Juliete; Thais Ferreira, Yayá e Duda Sampaio; Vic Albuquerque, Gisela Robledo e Andressa Alves. Técnico: Lucas Piccinato.

A Supercopa antecede o Campeonato Brasileiro marcado para começar no dia 22 de março. A CBF (Confederação Brasileira de Futebol) divulgou nesta semana a tabela da primeira rodada.

A disputa nacional começará com Juventude x América-MG, Internacional x Bahia, Palmeiras x Bragantino, Ferroviária-SP x Sport, Instituto B3-DF x Fluminense, Cruzeiro x Grêmio, Real Brasília-DF x Corinthians e Flamengo x São Paulo.

