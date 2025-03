Supercopa Feminina: SÃ£o Paulo vence o Corinthians nos pÃªnaltis

O São Paulo venceu o Corinthians nos pênaltis por 4 a 3 nesse sábado (15), no MorumBis e conquistou o título inédito da Supercopa. A conquista após o empate sem gols no tempo normal interrompe a hegemonia do rival, que havia vencido as três primeiras edições da competição.

Robinha fez o gol do título após o Corinthians desperdiçar duas das cinco cobranças de pênaltis. O São Paulo chegou à quinta cobrança com um pênalti desperdiçado na disputa final. Além disso, o time do técnico Thiago Viana já havia perdido uma cobrança no segundo tempo da partida, com Camilinha.

A final da Supercopa foi uma reedição da decisão do Brasileiro de 2024. Naquela ocasião, o Corinthians venceu o primeiro jogo, no MorumBis, por 3 a 1, e o segundo, na Neo Química Arena, por 2 a 0.

No primeiro minuto do segundo tempo, em um ótimo ataque do São Paulo, Dudinha surgiu diante da goleira Letícia, que tocou na atacante rival dentro da área. A jogada prosseguiu, mas a árbitra Thayslane de Melo Costa foi chamada pelo VAR para rever o lance. Após a consulta, o pênalti foi marcado. Camilinha bateu mal, e a goleira Letícia defendeu.

O São Paulo pressionava a saída de bola do Corinthians e criou chances, mas errava muito no último toque. Já nos acréscimos, o São Paulo chegou a marcar com Karla Alves, que entrou no segundo tempo, e tocou na saída da goleira. O gol, porém, foi anulado por impedimento.

A igualdade no tempo normal levou à decisão para os pênaltis. O título inédito foi testemunhado por cerca de 9.000 pagantes no MorumBis. "A gente sabe que com os títulos a gente vai trazendo a torcida junto", afirmou Robinha, autora do gol do título, ao SporTV ainda em campo.

Com informações do portal O Dia

