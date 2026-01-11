Supercopa Rei: CBF define horário de final entre Fla e Corinthians

A edição 2026 da Supercopa Rei já tem horário definido. A Confederação Brasileira de Futebol confirmou neste domingo (11) que o duelo entre Flamengo e Corinthians será disputado às 16h do dia 1º de fevereiro, no Arena BRB Mané Garrincha, em Brasília. A data e o local já haviam sido anunciados pela entidade no fim de dezembro.

O confronto reúne os campeões do Campeonato Brasileiro e da Copa do Brasil da temporada anterior e coloca frente a frente dois clubes que já levantaram o troféu. O Corinthians, vencedor da Copa do Brasil de 2025, conquistou a Supercopa ainda em 1991, ao bater o Flamengo por 1 a 0 no Morumbi. Aquela foi a única decisão entre os dois até a retomada do torneio, em 2020.

Desde que a competição voltou ao calendário, o Flamengo tem sido o principal destaque. O clube carioca venceu as edições de 2020, 2021 e 2025, além de ter disputado as finais de 2022 e 2023, quando acabou superado por Atlético-MG e Palmeiras.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também