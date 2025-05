Tá fora! Augusto Melo é afastado do cargo de presidente do Corinthians

Saiba Mais Esportes Conselho do Corinthians vota nesta segunda impeachment do presidente do clube

Augusto Melo está afastado do cargo de presidente do Corinthians, após votação de conselheiros que aprovaram o processo de impeachment na noite desta segunda-feira (26), no Parque São Jorge.

Quem assume o cargo, de forma interina, é o vice-presidente Osmar Stabile. Foram 176 votos para o afastamento, enquanto 57 eram contrários, tendo ainda um voto nulo e duas abstenções.

Conforme a CNN Brasil, Melo estava a frente do clube desde 2 de janeiro do ano passado, e antes mesmo da votação, ele fez um pronunciamento no qual admitiu a derrota e se despediu do clube.

Porém, a saída oficial de Augusto deverá acontecer somente se os sócios ratificarem a decisão de impeachment, o que ficará a cargo de Romeu Tuma Jr., presidente do Conselho, que terá cinco dias para convocar uma assembleia-geral dos associados. É esperado que a votação dos sócios acontece nos próximos 30 dias.

Caso os associados não concordem com o impeachment, Augusto Melo retorna ao cargo e o atual processo é arquivado. Por outro lado, em caso de aprovação entre os associados, o Conselho Deliberativo vai escolher o novo presidente do Corinthians por meio de uma eleição indireta, com apenas os membros do CD podendo concorrer e votar.

O principal ponto para esse processo de destituição é o "Caso VaideBet". O presidente Augusto Melo foi indiciado por associação criminosa, furto qualificado e lavagem de dinheiro.

Além dele, Marcelo Mariano, ex-diretor administrativo, Sérgio Moura, ex-superintendente de marketing e o empresário Alex Fernando André, conhecido como Cassundé também são apontados como suspeitos.

