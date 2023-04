Técnico do Operário fala de grande jogo contra Costa Rica em MS

Celso Rodrigues, técnico do Operário Futebol Clube, deu detalhes sobre o grande jogo contra o Costa Rica, que será neste domingo (23), às 15h30, no Estádio das Moreninhas, em Campo Grande. Os ingressos já estão a venda em cinco locais.

Técnico do time

“Montamos um grupo em 2022 pensando nessas competições de 2023. Oscilamos bastante, altos e baixos, mas nunca deixei de acreditar no potencial desses jogadores que escolhemos a dedo. A confiança é muito grande”, declara Celso.

A partida será um desafio para o Galo, pois Costa Rica é o preferido no Campeonato Estadual. “Sofremos duas derrotas. Vamos procurar fazer nossa parte e trabalhar em silêncio, mas acreditando que é possível fazer um bom jogo”, afirma o técnico.

O Galo tenta repetir neste ano a conquista de dois campeonatos estaduais seguidos, como foi há 26 anos, no bi de 1996 e 1997. O adversário, Costa Rica, busca o seu segundo título sul-mato-grossense. O primeiro foi conquistado em 2021.

Bora torcer!

O time vai sofrer mudanças, devido a saída do goleador Toni e do Jadson. Com isso, Celso pede que a torcida marque presença no jogo.

“O torcedor é fundamental. Quando eles passam energia e vibração para dentro de campo, a coisa fica muito forte. O atleta sente. Então, torcedor, vá a campo torcer e incentivar”, finaliza.

Operário x Costa Rica

A venda de ingressos para o primeiro jogo do final do Campeonato Sul-Mato-Grossense já está a venda em 4 locais:

-Padaria Toscano – Av. Cel. Antonino, 619

-Gazin – R. Barão do Rio Branco, 1239 - Centro e R. Barueri, 939 – Vila Moreninha II

-Paul Gráfica – Av. Gunter Hans, 3495 – Aero Rancho

-Clube Campestre Ypê – Rua Dr Eduardo Olimpio Machado, 300

O preço continua o mesmo das fases anteriores, R$ 20, com meia entrada para estudantes devidamente identificados por R$ 10. Crianças até 10 anos, acompanhadas de pais ou responsáveis, não pagam. No dia do jogo, as bilheterias do Jacques da Luz abrem às 13h.

