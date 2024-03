Tem Fla-Flu pelas semifinais do Campeonato Carioca; veja o calendário

Fluminense e Flamengo se enfrentam hoje (09), no Maracanã, pelas semifinais do Campeonato Carioca. O ideal é que o tricolor vença o adversário para garantir a passagem para a próxima fase, visto que o rubro-negro tem a chance de se classificar mesmo com a igualdade na soma dos placares do jogo de ida e o de volta.

Porém, o Flamengo vem de 11 partidas invictas no clássico. E o Fluminense apresenta quatro desfalques importantes para o jogo, como o volante André, suspenso por cartão vermelho; e os lesionados Samuel Xavier, Douglas Costa e Marlon. James Rodríguez, possivelmente iniciará partida no banco de reservas.

Já o Flamengo tem oito vitórias, três empates em 11 jogos, somando 23 gols, e apenas um sofrido na competição. E agora, o banco de reservas do clube tem o zagueiro Léo Ortiz, que acabou de ser contratado. No entanto, o técnico Tite tem três desfalques na equipe, Gabigol e Wesley estão tratando de lesões, e Gerson está se recuperando de uma cirurgia.

Veja o calendário dos jogos de ida do Campeonato Carioca:

Portuguesa-RJ X Boavista (09/03 às 17h30)

Fluminense x Flamengo (09/03 às 20h)

Sampaio Corrêa x Botafogo (10/03 às 15h)

Vasco x Nova Iguaçu (10/03 às 17h30)

