Tênis de mesa: 1º e único de todo o hemisfério Sul, Hugo Calderano é vice-campeão mundial

Conquistando uma medalha de prata histórica para o Brasil, chegando onde nenhum atleta de todo o hemisfério sul chegou, em um esporte dominado por chineses, Hugo Calderano sagrou-se vice-campeão do Mundial do tênis de mesa em Doha, um mês após ser campeão da Copa do Mundo do Tênis de Mesa.



O brasileiro 3º melhor do mundo perdeu o jogo final na manhã deste domingo (25), por 4 sets a 1 para o 2º melhor do mundo, Chuqin Wang, que levou a melhor e ficou com o ouro em parciais de 12/10, 11/3, 4/11, 11/2 e 11/7.

Conforme dados da Federação Internacional do Tênis de Mesa (ITTF), essa é a primeira vez que um brasileiro chega a final, sendo histórico apenas por passar das oitavas, lugar que o próprio Hugo havia perdido no Mundial de 2021 em Houston.

Campanha

Na estreia, no domingo, Hugo Calderano, de 28 anos, venceu o mexicano Rogelio Castro por 4 sets a 1, com parciais de 11/8, 9/11, 11/3, 11/4 e 11/4, e garantiu vaga na segunda fase do torneio.



Na sequência, bateu o tunisiano Wassim Essid, número 149 do ranking, por 4 a 0, com parciais de 11/5, 11/3, 11/5 e 11/4.



O terceiro jogo individual foi contra o cazaque Kirill Gerassimenko (59º no ranking) no qual Hugo venceu de virada após perder os dois primeiros sets por 9/11 e ganhou as quatro parciais seguintes - 11/5, 12/10, 11/9 e 11/7.



Nas oitavas, Calderano venceu por 4 sets a 0 sobre o nigeriano Quadri Aruna. Na quarta de final o brasileiro bateu por 4 sets a 1 o sul-coreano An Jaehyun. As parciais foram 11x 4/ 11x6/ 9x11/ 11x7/ 12x10.

Na semifinal Hugo enfrentou Liang Jingkun, o chinês levou a partida a 7 sets, no qual hugo venceu por 4 sets a 3 com parciais de 15x13/11x7/8x11/11x8/3x11/7x11 e 11x9.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também