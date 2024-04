Terça de empate na abertura das quartas da Champions League

As quartas de final da Champions League começaram com dois jogaços de ida!

Real Madrid x Manchester City

No Santiago Bernabéu, Carlo Ancelotti e Pep Guardiola levaram seus clubes preparados para a partida. Quem abriu o placar foi o Manchester City, com um gol de falta de Bernardo Silva nos primeiros dois minutos de jogo.

Até que Camavinga contou com o desvio de Rúben Dias, e marcou para o Real Madrid aos 11 minutos de jogo, reanimando a torcida merengue. E em menos de dois minutos depois, o brasileiro Rodrygo virou o placar, deixando 2 a 0 para os espanhóis, comemorando ao estilo Cristiano Ronaldo.

Na volta do intervalo, o estádio merengue estava animado, e Phil Foden marcou o segundo do City. Finalizando os gols dos ingleses, Gvardiol fez o terceiro. Mas para a infelicidade dos atuais campeões, Valverde igualou o placar, deixando o confronto para ser resolvido na próxima quarta-feira (17).

Arsenal x Bayern de Munique

Já na Inglaterra, Arsenal e Bayern de Munique ficaram no 2 a 2, com Saka abrindo o placar aos 12 minutos. Mas logo depois, Gnabry empatou a partida.

Aos 29 minutos, Sané sofreu um pênalti, na qual Harry Kane converteu em gol, protagonizando a virada dos alemães. Mas no final da partida, Trossard deixou tudo igual novamente, deixando o confronto sem vantagens para nenhum dos lados.

Próximas partidas

Amanhã (10), o PSG recebe o Barcelona pelo jogo de ida das quartas de final. Enquanto o Atlético de Madrid, que passou por um sufoco na fase de grupos, quer ter vantagem em cima do Borussia Dortmund. Ambos os confrontos acontecem às 15h (horário de Mato Grosso do Sul), e serão transmitidos pela TNT Sports e no straming Max.

