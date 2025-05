Terceira edição da Corrida Unimed Campo Grande acontece neste sábado

Acontece neste sábado (24), no Parque dos Poderes, a 3ª edição da Corrida Unimed Campo Grande, que reunirá atletas profissionais, amadores, e todos que buscam uma vida com mais qualidade, saúde e bem-estar.

A corrida contará com percursos de 5 km, 10 km e 15 km, além da prova kids solidária e a tradicional “cãominhada”, pensada especialmente para os pets.

O evento também contará com uma arena repleta de atrações para toda a família, com atividades recreativas para crianças, praça de alimentação, estações de hidratação e suporte médico, buscando garantir segurança e conforto aos participantes e ao público presente.

Devido ao evento, a rotatória da Avenida Mato Grosso com a Avenida Fadel Iunes, que é a entrada para o Parque dos Poderes, está interditada deste às 18h desta sexta-feira (23). Já no sábado, a partir das 16h, haverá interdição na Avenida Afonso Pena, nas proximidades da Cidade do Natal.

