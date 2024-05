Thiago Silva está perto de assinar com Fluminense, diz jornalista

Thiago Silva pode estar bem perto de voltar ao Fluminense, segunda a jornalista Aline Nastari. A negociação entre o defensor e o Tricolor carioca está bem encaminhada.

O jogador vive seus últimos momentos com a camisa do Chelsea, da Inglaterra. Na última segunda-feira (29), o zagueiro anunciou que deixará o clube ao fim de seu contrato, em junho.

A proposta enviada pelo Fluminense e os valores já foram aceitos por Thiago Silva. Neste momento, está em discussão o fato de o jogador não querer ficar longe da família.

A definição do retorno do zagueiro ao futebol carioca deve acontecer até a próxima semana. Ele estará livre no mercado após fim de contrato e não renovação com o Chelsea.

Thiago Silva atuou no Fluminense de 2006 a 2008, quando foi contratado pelo Milan, da Itália. E está no Chelsea desde 2020. Lá, ele conquistou Champions League, Supercopa da UEFA, e Mundial de Clubes em cima do Palmeiras.

